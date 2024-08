Mulher é vítima de estupro coletivo após ser espancada por grupo em aldeia de Dourados

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi vítima de um estupro coletivo e apanhou durante a noite de sexta-feira (16). O caso aconteceu na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ela estava voltando para casa com o marido, quando os dois foram abordados por quatro homens. Sem motivos aparentes, os autores começaram a bater no companheiro da mulher.

Ao tentar defender o marido, ela foi agredida com chutes, socos e puxões de cabelo. Segundo o site Dourados News, um dos rapazes do grupo tirou a roupa da mulher pedindo para que o outro a levasse para o meio do mato.

Durante seu relato, a vítima detalhou que na sequência, o autor do estupro tirou a própria roupa e ficou se esfregando nela, até conseguir fazer a conjunção carnal. Após o estupro, a vítima foi ameaçada de morte.

Ao olhar para o lado a mulher viu seu companheiro desacordado e sangrando. Os dois foram socorridos pelas lideranças da aldeia, que acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os dois foram levados para o Hospital da Vida, onde a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Diante dos relatos, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e estupro coletivo na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

