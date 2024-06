Mulher fica abraçada no marido morto após ele ter cabeça esmagada por carreta na BR-262

João Fabrício de Souza Ludgero, de 37 anos, morreu ao ter a cabeça esmagada por uma carreta durante um grave acidente de trânsito, ocorrido na manhã desta sexta-feira (21) na BR-262, próximo ao Cristo Rei, em Anastácio. Sua esposa, que o acompanhava na moto, ficou abraçada ao corpo da vítima até a chegada do socorro.

Conforme as informações iniciais, o homem seguia de moto com a esposa no sentido Corumbá a Campo Grande, quando acabou perdendo o controle do veículo, vindo a colidir contra a lateral de uma carreta e caiu na pista.

Por conta da queda, a carreta acabou passando por cima da cabeça da vítima, que mesmo com o capacete acabou morrendo. O equipamento de segurança rachou devido ao impacto e o peso da carreta.

A garupa da moto não teve ferimento. Como era esposa de João, a mulher viu o marido morrer e ficou com ele em seus momentos finais, abraçada ao corpo.

Segundo o site A Princesinha News, a mulher só se afastou quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local e fez o isolamento da área, momento em que ela foi amparada por moradores que viram e se emocionaram com a cena.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, atendendo a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também