Mulher foge para pedir ajuda no vizinho após apanhar e ser ameaçada de morte pelo marido

Uma jovem, de 18 anos, pediu ajuda em um sítio do assentamento Marcos Freire, em Anastácio, após ser agredida e ameaçada de morte pelo companheiro. O caso aconteceu na terça-feira (12).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site O Pantaneiro, a vítima explicou que mora com o homem há 5 anos e com ele, possui um filho de um ano e nove meses. Ontem, ele a agrediu fisicamente com tapas no rosto e a ameaçou de morte, utilizando um facão e uma arma de fogo.

Por sorte, ela conseguiu fugir até o sítio da região. Porém, acabou deixando o filho para trás na correria e só conseguiu voltar ao local quando a Polícia Militar chegou. O suspeito, de 25 anos, foi encontrado no imóvel.

Durante busca na residência, os militares encontraram ainda um revólver calibre .32 escondido em um guarda-roupa. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde a vítima confirmou que, embora as ameaças recentes não tenham ocorrido no dia do incidente, episódios semelhantes haviam se repetido ao longo do último mês.

A jovem solicitou medidas protetivas de urgência contra o companheiro. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também