Mulher joga feto em fossa após abortar em vaso sanitário de chácara na Capital

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, está sendo investigada por ter abortado e jogado o feto em uma fossa. O caso teria acontecido há mais de 20 dias, em uma chácara de Campo Grande, mas foi descoberto apenas na noite de terça-feira (20), quando ela procurou atendimento médico na Maternidade Cândido Mariano.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a maternidade, onde a mulher deu entrada por volta das 21h, com suspeita de aborto. A médica detalhou aos militares que ela chegou pedindo por socorro, pois estava grávida e com sangramento.

No entanto, após a médica fazer exames mais detalhados, ela não conseguiu visualizar nenhum feto. Diante da situação, a mulher contou que há cerca de 20 dias havia entrado em trabalho de parto, sentindo muitas dores na chácara onde mora.

Ao ir no banheiro, ela acabou abortando o feto no vaso sanitário. Sentindo que algo caiu no vaso, a mulher viu o feto já em óbito, roxo e exalando um forte odor. Por medo, ela pegou o feto e jogou em uma fossa, localizada nas proximidades do imóvel.

Diante da situação, e como a mulher não conseguia comparecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por estar internada, o caso foi registrado como aborto.

