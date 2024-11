Mulher joga soda caustica no marido após briga por dinheiro em MS

Uma mulher, de 48 anos, jogou soda cáustica no marido, de 44 anos, após uma briga ocorrida na noite de terça-feira (5), em Porto Morrinho, distante cerca de 70 km de Corumbá.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, a autora contou para as autoridades que estava brigando com o marido após um desacordo financeiro. Por telefone, ela teria feito ameaças contra o companheiro, que não levou o assunto muito a sério.

Horas depois, quando o encontrou, ela aproveitou a oportunidade para jogar soda cáustica nele. A vítima teve vários ferimentos pelo corpo, uma vez que a substância química é corrosiva e altamente tóxica.

O homem foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro de Corumbá, onde recebeu atendimento médico. A autora foi presa em flagrante, sendo levada para a Delegacia de Polícia Civil.

