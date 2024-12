Mulher morre ao ser atingida por raio durante chuva forte em Sete Quedas

Marilda Ricarte, de 38 anos, morreu ao ser atingida por um raio durante a noite de quinta-feira (19), na Aldeia Sombrerito, localizada na cidade de Sete Quedas.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, testemunhas contatam que Mari morava em uma casa de madeira. No momento do acidente, chovia muito e alguns raios caíram na região.

Um desses raios, acabou atingindo a casa. Neste instante, locais próximos ficaram carregados com uma espécie de magnetismo, matando um porco a cerca de 100 metros do imóvel.

Ainda segundo testemunhas, a vítima morava na casa há mais de 1 ano. No entanto, toda sua família era da Aldeia Limão Verde, em Amambai.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica faram acionadas, realizando os levantamentos iniciais a respeito da ocorrência. O caso acabou sendo registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também