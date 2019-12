Mulher passa 3 dias em cárcere privado, após ser esfaqueada

Vanda Teixeira foi ferida pelo seu esposo, Carlos Cabreira, e mantida em cárcere privado. O caso foi descoberto nesta segunda-feira (23), na aldeia Limão Verde em Amambai.

Carlos foi detido pela equipe de segurança indígena composta por José e Érico. Os Policiais Militares deslocaram-se até a aldeia, o autor estava sentado com as mãos amarradas e Vanda com um ferimento nas costas.

De acordo com o boletim de ocorrência, questionada sobre o que ocorreu, a vítima disse que foi ferida com uma faca há três dias e que seu esposo a manteve trancada em casa para não pedir socorro e denunciá-lo, porém sua irmã Loide Teixeira foi até a residência fazer visita e a encontrou.

Diante do fato exposto, Vanda foi socorrida pela equipe do SESAI e encaminhada ao Hospital Regional. Carlos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

