Mulher procura polícia após quase ser arrastada para banheiro de praça

Uma mulher, de 37 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Camapuã para denunciar uma tentativa de importunação sexual ocorrida na praça do centro da cidade, durante a tarde de domingo (19).

Conforme o boletim de ocorrência, ela estava andando quando um homem a segurou pelo braço do nada. Por sorte, ela conseguiu se soltar e sair correndo, mesmo torcendo o tornozelo durante a fuga.

Para as autoridades, ela detalhou não ter certeza das intensões do suspeito. A vítima acredita que ela queria levá-la ao banheiro do local, já que quando a segurou ele disse ‘vem cá’.

Por ter acontecido quando a praça estava sem movimento, não existem testemunhas do ocorrido. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.

