Mulher reclama de criança sem roupa na virada do ano e apanha dos pais em Maracaju

Mulher, de 46 anos, precisou ser internada na Santa Casa de Campo Grande, após apanhar feio dos pais de uma criança durante a confraternização na virada do ano novo, no dia 1° de janeiro, ao reclamar que a criança estava sem roupa. O episódio aconteceu no distrito de Vista Alegre, em Maracaju.

Segundo informações do boletim de ocorrências, a Polícia Militar foi acionada pelo hospital para atender uma situação em que uma vítima tinha dado entrada na unidade com sinais de violência e agressão.

Durante a conversa com a mulher, os policiais ouviram que a situação aconteceu na casa de uma amiga da vítima, onde eles estavam comemorando a virada do ano. No entanto, a mulher foi reclamar de uma criança sem roupas.

A mãe da criança não gostou e entrou em confronto com a vítima. A situação evoluiu, pois o pai da criança também entrou na confusão e ambos agrediram a mulher, causando lesões no rosto e em várias partes do corpo.

A vítima afirmou que conhece os dois suspeitos e sabe onde eles moram. Os policiais orientaram ela a procurar a delegacia para dar maiores detalhes sobre o caso.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

