Mulher registra boletim após companheiro fazer imagens íntimas dela

Nesta quarta-feira (10), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados, cumpriu um mandado de busca e apreensão de um celular utilizado para fotografar a intimidade sexual de uma mulher de 62 anos, sem autorização.

No início de julho, a mulher compareceu à DAM de Dourados para registrar um boletim de ocorrência contra seu ex-companheiro, de 63 anos, que havia tirado fotos de sua intimidade sexual sem seu consentimento.

A vítima foi acompanhada da filha, que informou ter encontrado as fotos no álbum "apagados" da galeria de fotos do celular do ex-companheiro. A mulher expressou medo de que o acusado enviasse as fotos para seus familiares e conhecidos.

Diante do crime previsto no artigo 216-B do Código Penal, a delegada Ariana Gomes, responsável pelo caso, representou pela expedição do mandado de busca e apreensão do aparelho utilizado na prática do crime.

Após o deferimento do pedido pelo Poder Judiciário, a Polícia Civil cumpriu o mandado, e da apreensão do celular, que foi encaminhado para a perícia criminal, as investigações continuam em andamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também