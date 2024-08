Mulher sofre infarto durante briga com a família e morre em Bataguassu

Uma mulher, identificada apenas Rosa, de 52 anos, morreu durante a noite de sábado (17), após uma briga de família ocorrida no Bairro São João, em Bataguassu.

Conforme as informações do site Cenário MS, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga de família no imóvel. Ao chegar, os militares encontraram uma mulher com ferimentos no joelho, pois teria sido agredida por Rosa durante a briga.

Enquanto isso, Rosa estava caída no chão, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela chegou a ser levada para a Santa Casa do município, porém chegou sem sinais vitais. Segundo o laudo médico, a vítima teria tido um infarto desencadeado por conta do estresse causado na briga, uma vez que ela não possuía marcas de agressão física pelo corpo.

Por ter desacatado a Polícia Militar, a outra envolvida na confusão foi presa por ameaça e desacato.

Ainda de acordo com o site, a mulher relatou as autoridades que a discussão começou após descobrir que seu ex-marido, teria descumprido medidas protetivas de urgência.

Em seu relato, ela contou que se separou do companheiro há alguns dias, chegando a registrar um boletim de ocorrência e solicitando medidas protetivas contra ele. Porém, ao chegar em casa, ela encontrou o rapaz dormindo no sofá, dando início a uma discussão.

Horas depois, Rosa, que seria tia do rapaz, chegou ao local para tirar satisfação com a jovem, começando a briga. Durante as agressões, a presa teria sido agredida pela vítima com uma mangueira.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também