Mulher é xingada pela irmã durante chá de bebê em Costa Rica

Três mulheres, de 34 e 63 anos, e um homem, de 74 anos, foram agredidas durante um chá de bebê que era realizado em uma casa da Rua Amazonas, na região central de Costa Rica, durante a madrugada de sábado (6).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma confusão em família, onde a autora estava bastante alterada após ingerir muita bebida alcoólica.

No local, os militares conversaram com a vítima, de 34 anos, e irmã da autora. Ela detalhou que está grávida, por isso estava fazendo o chá de bebê. No entanto, em determinado momento a mulher passou a xinga-lá, sem motivos aparentes.

Vendo a jovem ser verbalmente agredida, a mulher de 63 anos tentou intervir, apanhado da autora.

Não contente com a situação criada, a autora quebrou duas motos do pai, que estavam na residência. Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão, sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi então registrado como dano, lesão corporal dolosa, injuria e violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também