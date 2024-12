Mulheres e criança morrem em grave acidente entre caminhonete e caminhão na BR-163

Duas mulheres e uma criança, que não tiveram o nome divulgado até o momento, morreram durante um grave acidente de carro ocorrido na BR-163, durante a tarde desta quarta-feira (18), próximo a cidade de Sonora. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidade hospitalar da cidade.

Conforme o site Coxim Agora, o pneu de um caminhão que seguia no sentido Coxim/Sonora, acabou estourando. A ação fez o motorista perder o controle de direção e invadir a pista contrária, colidindo frontalmente contra uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Cinco pessoas trafegam no utilitário, sendo: duas mulheres, duas crianças e um homem. Por conta da gravidade da colisão, as mulheres e uma das crianças morreram ainda no local do acidente.

O motorista da caminhonete foi socorrido em estado grave, enquanto a outra criança não tinha ferimentos aparentes. O motorista do caminhão também foi atendido pelas equipes de socorro.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local, junto da perícia técnica e da Polícia Civil para atende a ocorrência.

