"Não quer minha candidatura", diz candidato a prefeito da Capital após denúncia por violência

O candidato a prefeito de Campo Grande pelo PCO (Partido da Causa Operária), Jorge Batista da Silva, de 70 anos, está sendo acusado por violência doméstica durante a tarde desta terça-feira (27), em Campo Grande. Na ocasião, ele teria batido na esposa, Rosangela de Werk, de 56 anos, durante uma discussão por ela não aceitar ser vice-prefeita do marido na campanha. No entanto, Jorge alegou ao JD1 que a denúncia é apenas para "acabar com sua candidatura", já que a companheira "sente ciúmes por ele falar com muitas pessoas".

Para o JD1, a vítima detalhou que está casada com o candidato há pouco mais de 4 anos, mas que a relação sempre foi marcada por violência, como gritos, alguns empurrões, xingamentos. Hoje, em mais um episódio de violência, Jorge teria chegado em casa nervoso após uma entrevista.

Ela alega que durante a conversa acalorada, ele acertou alguns tapas no rosto da companheira. Quando questionada sobre a briga, Rosangela informou que Jorge vem insistindo para que a esposa seja sua vice-prefeita na campanha para concorrer às eleições para prefeito de Campo Grande em 2024.

“Eu não gosto de política, ele sabe disso. Me filiei ao partido por causa dele, mas nunca tive a intenção de ser vice ou concorrer a alguma coisa. Hoje ele chegou nervosinho, foi falar sobre isso e me bateu. Isso não pode ficar impune assim. Vou destruir a candidatura dele”, declarou.

Além de registrar um boletim de ocorrência, Rosangela solicitou medidas protetivas de urgência contra o marido, uma vez que ela diz estar cansada de apanhar e viver nesse ciclo perigoso.

Outro lado –

Durante conversa com a reportagem, Jorge Batista ficou surpreso ao saber sobre a denúncia, alegando não ter agredido a companheira.

"A gente discutiu, bateu boca sim, mas ela começou a falar demais e eu só sai de perto. Nem encostei nela, não fiquei em casa porque tinha outro compromisso", explicou o candidato.

Em continuação, Jorge contou que há algum tempo vem tendo problemas dentro de casa por conta da candidatura, uma vez que a esposa não gosta do fato de ele ser político por "falar com muitas pessoas", causando ciúmes na mulher.

"Ela quer destruir minha candidatura. Vem falando isso pra mim há algum tempo já e agora vem com essa. Isso não é verdade, não aconteceu, inclusive estava indo para casa agora", comentou Jorge.

Agora, o candidato irá acionar o setor jurídico para cuidar do caso.

