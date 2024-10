Neta furta R$ 35 mil do avô em Amambai

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Amambai, tomou conhecimento sobre um furto de mais de R$ 35 mil, em dinheiro, contra um idoso de 78 anos, praticado na última sexta-feira (25).

Segundo a vítima, o dinheiro estava dentro de uma caixa de sapato, em sua residência. No dia do furto, o idoso procurou pela caixa para guardar um cheque, mas não a encontrou. Em seguida, ele foi até a delegacia para denunciar o crime.

A investigação foi iniciada e através dela, foi descoberto que a neta do idoso, de 18 anos, o roubou. Ao ser interrogada, ela confessou o crime e disse que o dinheiro foi utilizado para comprar produtos para a sua loja, que fica em Amambai. A jovem foi indiciada por furto.

