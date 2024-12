Operação Boas Festas: Polícia Militar Rodoviária inicia fiscalizações nas rodovias de MS

O Batalhão de PMR (Polícia Militar Rodoviária), subordinado ao Comando de Policiamento Rodoviário da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), iniciou, nesta semana a Operação Boas Festas, nas rodovias estaduais.

Esta operação ocorre no âmbito de toda a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, cabendo ao BPMRv, o policiamento e a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais, e tem previsão de se estender até o dia 5 de janeiro de 2025.

O objetivo é prevenir acidentes e preservar a vida dos viajantes, durante o período que abrange o Natal e o Ano Novo, com característico aumento de fluxo em nossas rodovias.

O policiamento e as fiscalizações serão reforçados em todas as regiões do estado, através das equipes das 12 bases operacionais e do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário).

A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos que estiverem viajando neste período a conferir primeiro as condições e os equipamentos de segurança de seu veículo, tais como pneus, freios, faróis, e fazer um planejamento prévio de sua viagem para evitar imprevistos.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

