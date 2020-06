Operação "Cobiça Fatal" da PF investiga superfaturamento em compra de máscaras

Priscilla Porangaba, com informações do BNews

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (9), nas cidades de São Luís e São José do Ribamar, no Maranhão, a Operação Cobiça Fatal.

Segundo informações do site BNews, a ação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa que fraudava licitações com o intuito de desviar recursos públicos federais que seriam usados no enfrentamento do novo coronavírus.

Segundo as investigações, foram verificados indícios de superfaturamento na compra de 320.000 máscaras pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (SEMUS), no valor unitário de R$ 9,90.

Considerando que o preço médio praticado no mercado nacional é de R$ 3,17, tem-se um superfaturamento aproximado de R$ 2.306.600,00.

A operação conta com cerca de 60 policiais federais da Superintendência Regional do Maranhão. São cumpridos três mandados de prisão temporária, e 14 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz da 1ª Vara Federal de São Luís/MA.

