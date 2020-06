PF e PRF prendem dupla traficando cocaína do "Pica-Pau"

Saiba Mais Polícia Guarda aborda 458 pessoas e recebe 444 denúncias de quebra de quarentena

Em uma ação conjunta entre equipes da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois homens foram presos traficando 70 kg de cocaína escondida em pneus de um caminhão. prisão ocorreu em Rochedo, neste sábado (6).

Segundo informações da PF, a droga estava dividia em tabletes com adesivos do "Pica-Pau"e distribuída em dois estepes do caminhão, sendo um com 50 kg de cocaína na forma conhecida como pasta-base, e outros 20 kg em um segundo pneu, com a droga sob a forma de cloridrato.

O motorista e o passageiro do caminhão foram presos em flagrante por tráfico de drogas, a polícia não informou para onde o entorpecente seria levado. Os presos foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande.

Logo depois foram encaminhados ao presídio local onde permanecerão à disposição da Justiça.

