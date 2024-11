Operação contra falsos fretes cumpre mandados em MS e outros estados

Vinícius Santos Com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de SP

Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a segunda fase da Operação Falsus, cumprindo 35 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão. A ação, que envolve mais de 150 policiais, acontece nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, visando desarticular uma quadrilha especializada no "golpe do falso frete" e lavagem de dinheiro.

Entre os investigados estão duas advogadas de Assis (SP), suspeitas de integrar a organização criminosa e colaborar com a lavagem de dinheiro. A quadrilha operava cadastrando motoristas e caminhões em uma plataforma online de frete. Após transportar cargas de grãos, como soja, eles simulavam roubos nas estradas e apresentavam boletins de ocorrência falsificados, encaminhando as mercadorias para empresas receptadoras.

A investigação começou em junho de 2023, após o desaparecimento de uma carga de 38 toneladas de soja em Iepê (SP). Outras subtrações ocorreram em 2023 e 2013, somando mais de 40 cargas desviadas e prejuízos estimados em R$ 10 milhões.

Os investigadores também descobriram que a quadrilha contava com cerca de dez motoristas e usava veículos dos líderes do esquema para executar os falsos fretes. Além das prisões, quatro empresas de grãos em São Paulo são alvos de busca e apreensão, suspeitas de receptação.

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos principalmente nas cidades de Assis e Iepê, com desdobramentos em outras cidades paulistas. A primeira fase da Operação Falsus, realizada em março de 2024, resultou na condenação de seis pessoas. As investigações continuam.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também