Operação Semana Santa começa hoje em MS

A “Operação Semana Santa” começara nesta terça-feira (07) às 12:00 e será realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA), com o objetivo de combater a pesca predatória em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PMA, após a pandemia de coronavírus e com o objetivo de se afastarem dos grandes centros, diversas pessoas começaram a se deslocar para cidades do interior e propriedades rurais, como chácaras e fazendas, gerando um aumento de pescadores nos rios.

A Polícia Militar Ambiental explica que são comuns operações próximas a esta data, pois como de costume várias pessoas consomem peixe na sexta-feira santa, portando muitas pessoas decidem pescar o alimento em dias anteriores.

Como ocorre em todas as operações, os comandantes das 26 subunidades da Polícia Militar Ambiental intensificam a fiscalização em suas respectivas áreas, utilizando, inclusive, o efetivo administrativo. Serão utilizados 310 Policiais até o término da operação na próxima segunda-feira (13), às 8h.

Apesar de o foco ser a fiscalização à pesca, como em outras operações, outros tipos de crimes e infrações ambientais serão fiscalizados, tais como: o desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais e ao transporte de carvão e de outros produtos florestais e outros crimes contra a flora, caça e outros crimes contra a fauna, bem como transporte de produtos perigosos e atividades potencialmente poluidoras.

Deixe seu Comentário

Leia Também