OperaÃ§Ã£o Semana Santa comeÃ§a nesta quinta-feira nas rodovias estaduais

Equipes do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária estarão iniciando, nesta quinta-feira (28), a Operação Semana Santa que fiscalizará as rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. A operação tem previsão de ser encerrada dia 1º de abril, às 8h.

Haverá reforço no policiamento devido ao aumento do fluxo de viajantes e turistas nas estradas.

O maior fluxo turístico, como as regiões de Bonito, Ponta Porã, distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

O foco é a intensificar a fiscalização de trânsito, buscando prevenir acidentes e preservar a vida das pessoas, combatendo as principais infrações nas rodovias, tais como, dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras.

Serão utilizadas 20 viaturas, das bases operacionais e do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, espalhadas por todo o Estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, reforçando o policiamento.

