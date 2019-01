Operador morre prensado por colheitadeira

Da Redação com Assessoria

O operador de máquinas, Jorge José da Silva, de 48 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (10), ao ser prensado por uma máquina colheitadeira de soja, em um terreno localizado na rua Merenciano Mateus, no bairro Ariovaldo Pereira, em Rio Verde de Mato Grosso.

Jorge trabalhava em uma lavoura, quando a colheitadeira furou um dos pneus. Com isso ele foi até o terreno que fica ao lado da residência dele para realizar a troca, no entanto, durante o serviço uma escora de madeira que sustentava o peso da máquina se soltou, fazendo com que a máquina caísse sobre ele.

Para retirar o corpo do homem de baixo da máquina, foi necessário utilizar uma retro escavadeira que levantou parte da colheitadeira, facilitando o trabalho de remoção da vítima que já estava morto.

De acordo com informações do site Coxim Agora, o corpo do homem só foi resgatado, depois a colheitadeira foi levantada por um retroescavadeira. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) de Campo Grande, onde será submetido a uma necrópsia, para só então será liberado para a família realizar o velório e sepultamento. Antes de morar em Rio Verde, Jorge tinha residência fixa em Coxim.

Deixe seu Comentário

Leia Também