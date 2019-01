Acidente interdita a MS-160 entre Tacuru e Sete Quedas

Da Redação com A Gazeta

Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão de gás provocou a interrupção temporária o tráfego na Rodovia MS-160, trecho que liga as cidades de Tacuru a Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai.

A colisão, que segundo as informações resultou em apenas danos materiais, ocorreu nas proximidades do Rio Puitã, distante cerca de dez quilômetros da cidade de Tacuru.

Segundo informações repassadas a reportagem do grupo A Gazeta, os dois veículos de carga seguiam na mesma direção quando a carreta veio a colidir contra a traseira do caminhão de gás com placas de Campo Grande, que estava parado à margem direita da pista de rolamento da rodovia estadual.

Com o impacto a carreta sofreu um desvio de direção, parando atravessada, bloqueando temporariamente o tráfego na rodovia.

