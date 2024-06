Organização de evento que terminou em morte de jovem diz 'oferecer apoio à família'

Por meio das redes sociais, o influencer Rodolfo Manolo, de 40 anos, um dos responsáveis por organizar o evento de 'randandandan' na cidade, publicou uma imagem da 'Moto Sound Brasil' que lamentou a trágica morte de Nicholas Yann dos Santos de Jesus, de 20 anos.

A organização diz oferecer todo apoio a família do jovem atingido por Lucas Eduardo de Oliveira Dihl, de 20 anos, que realizava manobras perigosas com uma moto durante um evento ilegal no Autódromo Internacional de Campo Grande.

O fato aconteceu durante a madrugada deste domingo (2), por volta das 3h da manhã. O evento acontecia na pista e era regada a bebida alcoólica, sem orientações de trânsito e sem fiscalização, além de som automotivo.

Na nota divulgada, a Moto Sound Brasil explica que tinha alvará de funcionamento e contava com ambulâncias e brigadistas no local. A questão envolvendo documentação está sendo investigada pela Polícia Civil, conforme foi detalhado pelo delegado Felipe Alvarez Madeira, plantonista da Depac Cepol, durante coletiva de imprensa.

"Estamos aqui para oferecer todo o apoio à família e amigos neste momento tão difícil e delicado. Pedimos desculpas ao povo do grau e a todos os envolvidos. Estamos de luto pela família, amigos e parentes de toda a comunidade do grau", diz trecho da nota.

Sobre o influencer, o delegado detalhou que, mesmo com um histórico de acidentes graves, ele continuava a organizar eventos do tipo na Capital. “Essa falta de responsabilidade resultou diretamente na morte de um jovem de 20 anos. No local já não se encontrava nem o organizador, apenas pessoas que trabalhavam para o mesmo”, detalhou na coletiva.

O trabalho inicial de perícia apontou para a periculosidade do evento, onde motociclistas, que não usavam capacete, realizavam manobras em um ambiente “com vasta quantidade de bebida”, sem controle sobre quem entrava no evento, havendo suspeitas da presença de menores de idade. “Uma situação realmente fadada a uma fatalidade”, afirmou o delegado.

Madeira detalhou que a versão inicialmente apresentada pelo motociclista e que fazia manobras com uma garupa na moto, não condizia com o que foi relatado por testemunhas e nem o que foi levantado pela perícia. Segundo a investigação, ele fazia manobras e invadiu a pista onde Nicholas estava com a sua moto, acertando o rapaz na cabeça.

