Paciente grita, xinga servidores e é detido pela GCM em posto do Lar do Trabalhador

Paciente da unidade de saúde do Lar do Trabalhador, em Campo Grande, foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos, após ser detido pela Guarda Civil Metropolitana, por gritar e xingar alguns servidores do posto, entre algumas pessoas, a gerente da unidade, nesta quinta-feira (1°).

Conforme as informações repassadas pela GCM, a gerente da unidade relatou que momentos antes da guarnição chegar no local, o homem havia se exaltado e agredido verbalmente ela com dizeres ofensivos e xingamentos de baixo calão. Em determinado momento, o suspeito ainda tentou agarrá-la pelo braço.

Numa sala restrita e sem querer sair, o homem gritava e intimidava outros pacientes que aguardavam atendimento, até que em certo momento, ele cedeu as argumentações dos guardas e saiu da sala, sendo encaminhado para o lado de fora da unidade.

Questionado sobre a situação, o paciente afirmou que toda vez que vai a unidade de saúde, se sente mal atendido pelos funcionários.

Após as explicações, as partes foram encaminhadas para a delegacia para procedimentos cabíveis.

