Padrasto é preso por torturar e estuprar enteada de 2 anos em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por estuprar e morder as genitálias da enteada, de apenas 2 anos, que precisou ser internada. O caso aconteceu na cidade de Brasilândia, na última sexta-feira (27).

Conforme as informações policiais, a criança foi internada em um hospital da cidade, mas devido a gravidade do caso, precisou ser encaminhada para Campo Grande. O padrasto, principal suspeito, foi preso em flagrante e, inicialmente, negou as acusações.

Durante as investigações, foram apreendidos uma fralda com vestígios de sangue e um lençol, objetos encaminhados a perícia para exames, houve coleta de material genético do suspeito, além de serem colhidos depoimentos de várias testemunhas, incluindo a mãe da vítima. Os médicos apontaram lesões na cabeça da criança, uma marca de mordida e graves ferimentos em sua genitália.

Em um novo interrogatório, realizado na terça-feira (1°), o suspeito confessou parcialmente o crime, alegando que teria acordado com o choro da criança, que supostamente teria caído da cama e machucado a cabeça.

Ele afirmou que, ao trocar e dar banho na vítima, acabou, por estar nervoso, introduzindo dois dedos na genitália da criança, causando as lesões. Segundo ele, ao perceber o sangramento, subestimou a gravidade do ferimento e foi trabalhar. Em relação a mordida, afirmou que foi o cachorro de estimação.

Contudo, laudos periciais e demais indícios obtidos durante a investigação, contradizem essa versão. As provas apontam que a lesão na cabeça da criança foi causada por agressão em razão a trauma contuso, a mordida é compatível com a de um ser humano adulto, e as lesões genitais foram graves e provocadas intencionalmente.

O suspeito permanece preso e foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável majorado, lesão corporal no contexto de violência doméstica e tortura majorada, no caso em questão, o autor não apenas cometeu abuso sexual, mas também submeteu a vítima a agressões físicas, como as mordidas e demais lesões, com o objetivo de puni-la ou submetê-la ao seu controle e poder. Esses atos de violência física e psicológica provocam sofrimento profundo, caracterizando o crime de tortura.

As penas somadas pelos crimes podem superar o patamar de 30 anos de reclusão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também