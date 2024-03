'Pai de santo' tenta furtar calÃ§a em loja de shopping de Campo Grande

Vestido de 'pai de santo', Wenderson Leandro Gomes Ramão Dias, de 21 anos, foi conduzido para a delegacia no final da noite desta segunda-feira (25), após tentar cometer um furto ao sair com uma calça sem pagar de uma loja do Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para estar no local dos fatos e foi recebida pela equipe de segurança do shopping, onde passaram a relatar que foram avisados sobre o furto em andamento de um indivíduo que tentava levar uma calça.

O suspeito foi abordado na saída da loja e levado para um local reservado. Wenderson, antes dos questionamentos, pediu para ir ao banheiro e retornou, porém, a equipe de seguranças e os militares foram até o banheiro e encontraram a calça que seria da loja que ele havia entrado, reconhecida pelos funcionários.

Os seguranças relataram, inclusive, que o ladrão é conhecido por cometer outro furto. No dia 11 de março, ele foi preso em flagrante ao furtar outra calça e sair vestido com ela de outra loja de roupas do mesmo shopping. Naquela oportunidade, ele foi preso em flagrante.

Porém, os policiais ainda souberam que o 'pai de santo' também teria aproveitado uma refeição em um restaurante do shopping e saiu sem pagar, deixando um prejuízo no comércio. Dessa vez, ele foi conduzido a delegacia para esclarecimentos.

O caso foi registrado como furto tentado na delegacia de plantão.

