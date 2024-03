Pai usa gancho de ferro para tentar atingir filho durante briga

Pai e filho quase se mataram durante uma briga na noite de terça-feira (26), no bairro Reta A1, localizado na cidade de Bataguassu.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma confusão familiar. Ao chegar no local, encontraram com o filho do homem, bastante nervoso. Ele então contou que o pai foi até sua casa, e após uma discussão teria pegado um gancho de ferro para agredir o filho.

Para se defender, o rapaz contou que desferiu um soco no rosto do genitor, dando inicio a uma vias de fato que foi separada por uma testemunha. Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram o pai do jovem.

O genitor passou a relatar que havia ido até o local para pegar alguns pertences, que estavam dentro da casa do filho. Porém, foi impedido e o rapaz queria pegar uma faca para atacá-lo. Ao ver a cena, para se defender, ele teria usado um gancho de ferro, sendo que neste momento eles passaram a trocar socos.

A luta resultou em lesões corporais nos dois. Pai e filho foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

