Passageiro de carro morre ao ser atacado por enxame de abelhas após capotamento

Homem, de 33 anos, identificado apenas como Valfrides, morreu após sofrer um grave acidente e ser atacado por um enxame de abelhas durante a tarde deste domingo (17), na BR-163, próximo ao município de Naviraí.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal do Cone Sul, a vítima seguia com um amigo em um Volkswagen Gol quando o condutor acabou perdendo o controle de direção e o carro capotou.

Ao parar, o veículo ficou sobre uma caixa de abelhas, causando um ataque às vítimas. O Corpo de Bombeiro de Naviraí foi acionado, socorrendo Valfrides e o condutor do carro, os levando para o Hospital Municipal. No entanto, apensar das tentativas médicas, a vitima faleceu.

Além do socorro, equipes da CCR MSVias foram acionadas, junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência, investigando as causas do acidente.

