Passageiro mostra a bunda para a cÃ¢mera apÃ³s carro passar em alta velocidade por radar

O passageiro de Volkswagen Apollo resolveu colocar a bunda 'pra jogo', depois que o motorista do veículo passou em alta velcidade por um radar, de Campinas, no interior de São Paulo. O caso viralizou nas redes sociais esta semana.

Conforme as informações do site Metrópoles, o caso aconteceu no dia 16 de janeiro deste ano. Na multa, é possível ver que o veículo trafegava a 80 km/h na Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h. O índice considerado para a autuação foi de 73 km/h.

Ainda segundo o site, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), órgão de trânsito da Prefeitura de Campinas, informou que o veículo multado na ocasião foi apreendido e recolhido ao Pátio Municipal no dia 22 de janeiro, com histórico de sete infrações, cometidas entre maio de 2020 e janeiro de 2024. As multas somam R$ 1,3 mil.

Para a Emdec, a situação, classificada como uma “provocação”, é tratada apenas na esfera da infração de trânsito. “Segue, portanto, os procedimentos convencionais, inclusive por conta do processamento automático das infrações de trânsito”, explica a autarquia.

“Mas é importante ressaltar que, além do aspecto criminal (atentado ao pudor), o ato coloca em risco a segurança e integridade da vida de quem está praticando e dos demais atores do trânsito, já que poderia resultar em um acidente”, ressalta a nota da Emdec.

