Passageiro que roubou R$ 400 de taxista é preso tentando viajar para Três Lagoas

Homem, de 37 anos, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na rodoviária de Campo Grande, tentando viajar para Três Lagoas, na manhã desta terça-feira (3). Ele foi acusado de roubar um taxista, de 61 anos, durante uma corrida na Avenida Costa e Silva na noite desta segunda-feira (2).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima disse para a Polícia Militar que estava no ponto próximo a rodoviária na Avenida Gury Marques, quando foi solicitado pelo homem que apresentou a justificativa que estava atrás do sobrinho.

Ao chegar no local indicado, o ladrão pegou o celular do painel do carro e desceu do veículo, quando o idoso avisou sobre pagar a corrida e pediu o aparelho de volta. O suspeito aplicou uma gravata no motorista e desferiu vários socos no rosto da vítima, alegando que estava com uma faca.

Ainda na atitude, pegou a carteira do taxista e levou os R$ 400 da vítima. Ele fugiu em direção ao Terminal Morenão.

Pela manhã desta terça-feira, a Polícia Militar foi informada sobre uma ocorrência na rodoviária e teve ciência do fato envolvendo o taxista. Ao chegar no local, a equipe foi informada que o ladrão estava tentando embarcar em um ônibus para Três Lagoas. O criminoso ainda foi agredido por algumas pessoas, causando inchaço no autor.

O taxista e o ladrão foram encaminhados para a Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também