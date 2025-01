Paulistano é preso usando drone para passar celular a detentos na Máxima

Rapaz, de 26 anos, natural de São Paulo, foi preso em flagrante no final da noite desta quarta-feira (22), após ser visto tentando passar celulares e outros objetos para detentos no Presídio de Segurança Máxima, na região do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Ele estava acompanhado de outros suspeitos, mas que conseguiram fugir após a chegada da Polícia Militar, que recebeu diversas denúncias sobre o fato - até mesmo de agentes penitenciários.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a descoberta aconteceu quando os policiais chegaram no cruzamento das ruas Adventor Divino de Almeida com Pinhal e viram quatro indivíduos, sendo que um deles controlava um drone, outro estava com um celular embaladado para ser arremessado.

Após a ordem de parada, todos saíram correndo e mesmo com apoio de outra equipe, três suspeitos conseguiram fugir, mas o paulistano foi localizado e detido em flagrante.

Com ele foi encontrado 6 celulares, 5 carregadores, 17 chips de celular, 5 fones de ouvido e 2 cabos auxiliares, todos preparados para serem jogados para dentro do presídio. Entrevistado, o suspeito disse que veio de São Paulo e estava há um mês na cidade.

Os objetos foram apreendidos e levados à delegacia de plantão, onde o caso foi registrado como desobediência, associação criminosa e favorecimento real.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também