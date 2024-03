PeÃ£o morre ao levar choque enquanto mexia no celular ligado na tomada em MS

O peão, Leonardo Moreira de Paula, de 33 anos, morreu depois de levar uma descarga elétrica ao mexer no celular, enquanto aparelho estava conectado na tomada. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (21), na cidade de Água Clara.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe do rapaz contou as autoridades policiais que ele estava deitado no chão, próximo a cama e mexendo no celular, enquanto o aparelho estava conectado na tomada.

Porém, devido ao mal tempo que atingiu a região, ele foi atingido pela corrente de uma descarga elétrica.

Depois do choque, Leonardo chegou a levantar do chão. Mas caiu na cama e faleceu na sequência. A Polícia Militar foi acionada, junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica, que foram até o local.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil.

