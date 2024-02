Família procura pedreiro que desapareceu há duas semanas em Campo Grande

Gerson dos Santos Arantes, de 53 anos, fez aniversário no dia 20 de janeiro, e desapareceu um dia depois na saída de Campo Grande, mais especificamente em Rochedinho, último local em que foi visto.

De acordo com a família de Gerson, ele foi contratado para trabalhar em uma chácara na região, e quando foi realizar o trabalho, desapareceu. A filha do pedreiro, Katiusce Arantes, afirmou que já tentou ligar para o telefone do pai, mas o aparelho está sem sinal desde o dia do desaparecimento.

Ela ainda disse que o pai só avisou à ex-esposa que estava indo trabalhar na chácara e que um rapaz daria carona para ele. O nome do local, do dono e do motorista não são de conhecimento dos familiares.

Ao JD1 Notícias, Katiusce disse que a espera por notícias é agoniante. "Se ele estiver bem e ver essa reportagem, que nos dê algum sinal de vida e de que está bem, pelo amor de Deus", apelou a filha de Gerson.

Se você viu Gerson dos Santos Arantes, entre em contato com Katiusce pelo telefone (67) 99100-6925.

Katiusce procura por pai desaparecido (Arquivo Pessoal)

