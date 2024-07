Pedreiro é preso por armazenar material de pornografia infantil em Campo Grande

Um pedreiro, de 40 anos, foi preso pela Polícia Civil, por intermédio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), na 21ª fase da operação Sentinela por armazenar material de abuso infantil, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o homem foi identificado durante as investigações do Núcleo de Inteligência Policial (NIP/DEPCA), pois ele estava armazenando material de abuso sexual infanto-juvenil (CSAM) em ambiente cibernético.

A investigação durou cerca de 3 meses, resultando na expedição de um mandado de busca e apreensão. O alvo da operação foi localizado após sua intensa atividade cibernética em locais distintos de Campo Grande, no Bairro Jardim Aeroporto e Vida Nova, com acesso e armazenamento de grande quantidade de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

Depois de preso, ele foi encaminhado para a DEPCA, onde foi formalizada sua prisão em flagrante delito, bem como teve seu aparelho celular apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística – IC.

