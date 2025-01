Pescador é preso e multado em mais de R$ 7 mil por pesca ilegal durante a Piracema

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado pescando de maneira irregular no Rio Dourados, já na região de Lagoa Bonita, distrito de Deodápolis.

Conforme as informações policiais, as equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) estava fazendo patrulhamento fluvial quando avistou, às margens do rio, uma embarcação atracada contendo, no viveiro, sete exemplares de mandi e um caranguejo. Como não havia ninguém no local, a equipe seguiu até um rancho de pesca nas proximidades.

No rancho, foi identificado um homem manipulando uma tarrafa, petrecho de pesca proibido por lei. Durante a fiscalização, ele admitiu ser proprietário da embarcação e permitiu que os policiais inspecionassem o freezer do rancho.

No local, foram encontrados 19 kg de pescado, incluindo um dourado (espécie protegida por lei), seis curimbas com marcas de fisga e rede de emalhar. Fora os peixes, os policiais encontraram um tatu-galinha, espécie da fauna silvestre.

Além disso, foram apreendidos dez anzóis de galho e duas tarrafas. O autor confessou que havia capturado os peixes com os petrechos ilegais encontrados. Diante das irregularidades, o pescador foi multado em 100 UFERMS, equivalente a R$ 5.143,00, por capturar espécies protegidas, e em R$ 1.900,00 por pescar durante o período de defeso com métodos proibidos, totalizando R$ 7.043,00 em multas.

O pescado irregular, os petrechos proibidos e a embarcação, com motor de popa e tanque de combustível, foram apreendidos. Os peixes vivos foram devolvidos ao rio, enquanto o pescador foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências.

A ocorrência foi registrada com a confecção dos autos de infração, termo de apreensão e laudo técnico.

