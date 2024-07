PF deflagra operação contra armazenado com conteúdo pornográfico infantil em MS

Durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (9), a Polícia Federal deflagrou a operação Illegal storage work, cumprindo mandados de busca e apreensão da 3ª Vara Criminal de Dourados, na cidade e em Itaporã.

Conforme as informações policiais, a investigação apura a existência de material armazenado com conteúdo pornográfico infantil com criança e adolescente, durante a deflagração da operação Pós-doc Fraudis também da PF, realizada em 05/09/2023.

A operação de hoje busca novos elementos a respeito dos fatos, que tiveram as provas iniciais encontradas durante a operação anterior.

A ação foi batizada de “Illegal storage work” em razão do conteúdo pornográfico ter sido armazenado dispositivos eletrônicos utilizado no trabalho do principal investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também