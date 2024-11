PF deflagra operação contra grupo que usava Ponta Porã para traficar cocaína

Uma organização criminosa, especializada no tráfico de cocaína, foi desarticulada pela Polícia Federal durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (29), com a Operação Four Hundred. O grupo também realizava lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca nas cidades de Cascavel (PR), Bauru (SP), Jaú (SP), Reginópolis (SP) e Ponta Porã (MS), todos eles expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Cascavel (PR).

O inquérito policial, iniciado em junho de 2024, revelou que o grupo criminoso internalizava cocaína por Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense que faz fronteira com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero; transportava a droga em fundos falsos de caminhões e, finalmente, distribuía-a em diversos estados do território nacional.



Durante o curso das investigações, foram apreendidas três cargas de cocaína, totalizando aproximadamente uma tonelada. As apreensões ocorreram em Jaú/SP (432 kg), Ponta Porã/MS (233 kg) e Paiçandu/PR (332,6 kg), resultando na prisão em flagrante de integrantes da organização criminosa em todas as ocasiões.

Um casal radicado em Cascavel/PR capitaneava o grupo e exibia uma vida luxuosa em suas redes sociais. Com o dinheiro advindo do tráfico, movimentaram cifras milionárias em contas bancárias e adquiriram diversos imóveis, caminhões e veículos de luxo.

O Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Cascavel/PR, além das prisões e das buscas, determinou o bloqueio de até R$110 milhões nas contas bancárias dos investigados e ordenou o sequestro de 16 imóveis e 19 veículos pertencentes ao grupo criminoso.

