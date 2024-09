PF mira em mercados que 'segurava' cartões de programas sociais de indígenas em Dourados

A Operação Liberdade, deflagrada pela Polícia Federal nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13), em Dourados, mirou em um estabelecimento comercial que ‘segurava’ cartões de programas sociais de indígenas da região.

Conforme as informações divulgadas pelas autoridades, denúncias apontaram para a pratica criminosa, onde um estabelecimento comercial da cidade estaria retendo cartões bancários dos indígenas das aldeias Bororó e Jaguapiru. Desta forma, eles tinham ‘vantagem’ de venda, uma vez que as vítimas seriam obrigadas a comprar somente em seus estabelecimentos.

Mediante representação da Delegacia de Polícia Federal de Dourados a Justiça Federal, determinou-se a busca e apreensão de cerca de mil cartões dos indígenas e equipamentos eletrônicos que estariam armazenando as senhas desses cartões, como computador, tablet, celular e/ou documentos com as senhas.

Segundo relato dos próprios indígenas, os cartões ficavam em poder da loja juntamente com as respectivas senhas e que eram os proprietários do estabelecimento que faziam os saques dos valores e somente devolvia os cartões aos indígenas após quitação de toda a dívida. Os principais crimes investigados são estelionato e associação criminosa. Durante a operação, foram resgatados 48 cartões e um celular.

