PF mira organização que usava Pantanal e áreas alagadiças para tráfico em MS

A Polícia Federal amanheceu a quarta-feira (28) cumprindo mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada no transporte de cocaína e tráfico de armas por meio do Pantanal de Mato Grosso do Sul e áreas alagadiças.

Conforme divulgado pela PF, foram empregados na ação cerca de 60 policiais federais, integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) e uma aeronave do Comando de Aviação Operacional (CAOP).

Nesta operação, denominada Tractus, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão temporária e onze de busca e apreensão em Campo Grande, Anastácio e Corumbá, além do bloqueio de 13 contas bancárias, o sequestro de seis imóveis, dentre eles, duas fazendas, 25 veículos e embarcação.

"No decorrer da investigação foi apreendida aproximadamente uma tonelada de cocaína. O grupo liderado por condenado pelo crime de tráfico de drogas, utilizava áreas alagadiças e de difícil trânsito do pantanal sul-mato-grossense para o transporte dos itens ilícitos".

Ainda conforme a Polícia Federal, as investigações se iniciaram após a prisão em flagrante de um indivíduo, no município de Agua Clara, transportando cerca de 163kg de cocaína, em um fundo falso entre a longarina e o assoalho do veículo automotor.

