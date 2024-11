Piloto morre durante colisão entre motos em Fátima do Sul

O motociclista Gabriel Marcel Souza dos Santos, de 21 anos, morreu após sofrer um grave acidente na Avenida Nove de Julho, próximo à agência do Sicredi, no centro de Fátima do Sul.

Conforme as informações do site MS News, o acidente aconteceu por volta das 21h40 de sábado (16). O rapaz estava pilotando uma motocicleta modelo Titan e teria colidido contra outro motociclista, também de 21 anos.

Gabriel chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no pronto-socorro do Hospital da Sias. O outro rapaz, que conduzia uma Lnader, teve escoriações nos braços, pernas e relatava dores nas costas.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo investigadas pela polícia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também