Pintor recebe R$ 5,5 mil, se recusa fazer o serviço e ameaça família

O pintor Marcos José Pinto do Nascimento, de 39 anos é suspeito de fazer ameaças a mãe e filha de 56 e 27 respectivamente, que acabaram procurando a polícia na noite desta quarta-feira (12) em Campo Grande. Ele foi contratado, pela família, recebeu e não terminou o serviço.

Revoltadas depois de terem desembolsado R$ 5,5 mil e não terem o serviço pronto, as mulheres fizeram uma reclamação dele em uma página no Facebook após o ocorrido.

Conforme o boletim de ocorrência, o autor recebeu R$ 5,5 mil pelo serviço adiantado, mas disse que não faria o trabalho e, por isso, as vítimas publicaram em um grupo no Facebook o que aconteceu com elas.

Após a publicação, o pintor ligou para as vítimas fazendo ameaças, dizendo saber onde elas moravam.

O caso foi registrado como ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. A polícia investiga o caso.

