Pistoleiros 'abrem fogo' contra diretor de penitenciária na fronteira

O diretor da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, foi alvo de um atentado na noite desta sexta-feira (6), quando saia do trabalho para o hotel onde mora.

De acordo com informações divulgadas pelo ABC Color, Miguel Eliezer Ocampos conduzia seu VW Gol, quando foi surpreendido por dois homens armados em uma motocicleta. Os criminosos efetuaram três disparos e o agente acabou ferido.

Mesmo sob ataque, Ocampos conseguiu dirigir até a base da Diretoria de Polícia de Amambay, onde foi socorrido pelos agentes.

Em nota oficial, o Ministério da Justiça do Paraguai informou que reforçará a segurança do diretor e de sua família, além de trabalhar para identificar os autores do atentado. A Polícia Nacional do Paraguai já investiga o caso.

