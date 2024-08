Pistoleiros ruim de tiro são identificados por vítimas e presos em Chapadão do Sul

Três jovens, sendo dois de 20 e um de 26 anos, foram vítimas de uma tentativa de assassinato durante a manhã de sábado (2), na Rua D, localizada no Bairro Esperança, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam sentadas em frente a um imóvel da rua, quando os autores, dois rapazes de 16 e 25 anos, passaram em um carro efetuando disparos contra os jovens.

Por sorte, ninguém se feriu durante a tentativa de assassinato. Porém, os autores foram identificados pelas vítimas. Diante das informações passadas, as equipes da Polícia Militar localizaram os dois e os prenderem em flagrante.

Os rapazes foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

