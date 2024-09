PM intercepta carga de contrabando avaliada em R$ 144 mil em Campo Grande

A Polícia Militar apreendeu carga de contrabando e descaminho avaliada em R$ 144 mil na madrugada deste sábado (7), na BR-060, em Campo Grande. O condutor estava com a carteira de habilitação suspensa e estava na companhia de uma mulher, onde ambos foram detidos e encaminhados para a sede do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe estava realizando patrulhamento na rodovia e verificou a existência de um veículo Focus Sedan, com um reboque, trafegando em configuração de comboio comumente utilizada para escoamento de ilícitos vindo do Paraguai.

Na abordagem realizada, o condutor e a mulher não apresentaram os recibos dos tributos e a mercadoria foi apreendida. Havia baterias de celular, malas, brinquedos, patinetes, HDs, óculos, barracas e bebidas alcoólicas, totalizando um valor de R$ 144 mil.

A carga e os veículos apreendidos e serão entregues no pátio da Receita Federal na segunda-feira (9). A Polícia Federal entendeu não haver flagrante delito nesse aspecto, orientando os policiais sobre os procedimentos para a ocorrência de descaminho.

O suspeito que dirigia o Focus Sedan está com a carteira suspensa de 13 de junho deste ano a 13 de junho de 2027. Em conversa com os militares, informou que já foi preso mais de dez vezes pelo crime de descaminho.

O caso de descaminho deverá ser encaminhado para a Receita Federal, enquanto na delegacia de plantão, o caso foi registrado como violar suspensão para dirigir veículo automotor.

