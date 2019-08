PMA apreende embarcação por tráfico de combustível e crime ambiental

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A equipe da Polícia Militar Ambiental apreendeu na noite de quinta-feira (29), uma embarcação com produtos ilegais que foi autuada por crime ambiental, à margem do canal do Tamengo, em corumbá

A polícia recebeu a informação do plantão do quartel de que uma embarcação suspeita passara em alta velocidade à margem do rio Paraguai, opostamente ao local que fica a Unidade da PMA.

A equipe foi rapidamente ao local e, nas proximidades de um ponto conhecido como Mirante Capivara, ouviu o motor da embarcação sendo desligado. No local os policiais encontraram a embarcação abandonada com tambores com resíduos de combustível e mais 22 tambores de 50 litros também vazios.

Apesar das diligências, os autores não foram localizados, com fuga facilitada pela mata e a escuridão. O barco, motor de popa e os tambores foram apreendidos. A PMA tentará identificá-los pelos nomes e características da embarcação.

Se identificados, os infratores responderão por crime ambiental previsto pela Lei Federal do Art. 56. Que proíbe produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente.

A Pena é de um a quatro anos de reclusão e por crime de contrabando combustíveis da Bolívia para o Brasil

