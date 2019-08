PMA autua usina em R$ 273 mil por incêndio em lavoura de cana

Após denúncia de incêndio em uma área plantada com cana-de-açúcar no município de Nova Alvorada do Sul, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foram ao local e, durante a vistoria, constataram que o fogo atingiu grande parte da plantação de cana. No entanto, devido à atuação da brigada de combate a incêndio disponível na empresa, o fogo não atingiu áreas de reserva legal e preservação permanente (APP) da propriedade. Os autos foram confeccionados ontem (23), após a vistoria no dia 20.

Por meio de levantamentos e medidas com GPS e utilização de drone nas áreas queimadas, os policiais constataram a queima de 273 hectares de canavial. Durante a fiscalização, a polícia não observou a mortandade de animais silvestres em consequência do fogo. A empresa infratora, com domicílio jurídico no município de Ribeirão Preto (SP), foi autuada administrativamente em R$ 273 mil, conforme Decreto Federal 6.514/2008.

