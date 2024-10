Polícia acha 'paradinhas' de maconha no chão após jovem bater moto em árvore e morrer

Um rapaz, de 27 anos, morreu depois de bater a moto que conduzia contra uma árvore localizada no cruzamento da Avenida E com a Rua Treze, no Bairro Esperança, na cidade de Chapadão do Sul. O caso aconteceu durante a noite de sábado (12).

Conforme as informações policiais, testemunhas contaram que estavam dentro de casa quando ouviram um forte estrondo e, em seguida, encontraram o homem caído próximo a uma árvore. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e a encaminhando para o hospital.

Porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Durante o socorro, as equipes encontraram três ‘paradinhas’ prontas para a venda.

Em diligências para identificar a vítima fatal, os militares foram até a residência do suspeito no Bairro Esplanada, onde foram encontradas em seu quarto aproximadamente 2,2 kg de maconha e 6 munições calibre .22 intactas.

Ainda segundo a polícia, o rapaz possuía passagem por tráfico e existiam suspeitas de ligações com indivíduos que realizam o tráfico na cidade.

