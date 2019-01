"São apreendidas duas armas por dia em MS", diz Polícia Civil

Da Redação com Assessoria

Levantamento realizado pelo comando da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul indica que, nos 12 meses de 2018, foram apreendidas 14 armas por semana no estado. O estudo revela ainda que, no ano passado, foram capturadas 64 munições por dia.

Num momento que o assunto é destaque nacional, como a da liberação de armas para "pessoas de bem", segundo interpretação do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o serviço da polícia indica um alto índice de pessoas que andam com armas e munições sem a exigência da posse e do porte.

Dados da polícia revelam que, ano passado, entre armas e munições foram registradas 24.090 ocorrências.

"A resolutividade de crimes reflete números positivos e decorrem dos investimentos que o governo do estado têm feito na melhoria da segurança pública, com investimentos na ordem de 115 milhões de reais, com pessoal, equipamentos e viaturas, dando suporte ao desenvolvimento dos trabalhos da Polícia Judiciária", diz texto da assessoria de imprensa da Polícia Civil, acerca da estatística divulgada.

A pesquisa da polícia informa também que no ano passado a instituição atendeu no stado 638 solicitações de medidas protetivas por mês.

Deixe seu Comentário

Leia Também