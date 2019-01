Homens fortemente armados invadem residência e sequestram jovem

Patrício Candado Centurion, 28 anos, foi sequestrado na segunda-feira (31), a noite, em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, Patrício estava em sua residência, com sua esposa e seu filho de seis meses quando chegaram três indivíduos fortemente armados a bordo de uma caminhonete e sequestraram a vítima.

Investigadores da Divisão de Homicídios e da Direção de Investigação de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan, de imediato iniciaram as apurações e comunicaram os fatos ao Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil a fim de encontrar a vítima.

Até o momento, os sequestradores não solicitaram nenhum resgate e nem fizeram contato com a família

